Problem der Sicherheit

Der mutmaßliche Vergewaltigungsfall in der Wiener Neustädter Partyszene hat in den letzten Tagen für Bestürzung gesorgt. Nicht nur der Vorfall selbst, sondern auch die Tatsache, dass die Geschehnisse gefilmt und verbreitet wurden, lassen viele ungläubig zurück. Was in dem Lokal passiert ist, müssen jetzt Polizei und Gerichte klären.

Der Fall zeigt aber auch ein Sicherheitsproblem beim Zutritt des Lokals auf. Denn anders kann man es nicht beschreiben, wenn sich ein 13-jähriges Mädchen mit einer gleichaltrigen Freundin bis weit nach Mitternacht in einem Nachtlokal aufhalten kann.

Denn entweder wurde beim Eintritt nicht oder nur mangelhaft kontrolliert, oder der Ausweis konnte – von 13-jährigen Kindern – gefälscht werden. Auch das muss im Sicherheitsbeirat der Stadt ein Thema sein.

Denn so oder so stellt der Fall eine Sicherheitslücke dar, die dringend geschlossen werden muss.