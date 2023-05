Radverkehr ausbauen

Der Weg in die NÖN-Redaktion in der Pottendorfer Straße ist für mich ein angenehmer: Vom Zehnerviertel aus geht es mit dem Rad immer den Fischabach entlang, besonders jetzt im Frühling bzw. Sommer ein Traumstart in den Tag. Dabei stelle ich fest: Der Umgang von Autofahrern und Radfahrern ist in der Stadt ein guter, beinahe jeder Pkw bleibt stehen, wenn man als Radler eine Straße überqueren möchte.

Statistik In Wiener Neustadt gibt es derzeit die wenigsten Autos im Land

Allerdings stelle ich auch fest, dass ich auf dem Weg in die Arbeit (und wieder zurück) nur sehr wenig anderen Radfahrern begegne. Dabei wäre Wiener Neustadt mit seinen kurzen Wegen und seiner ebenen Fläche eigentlich eine Parade-Radstadt, derzeit fahren aber nur 14 Prozent der Bürger mit dem Rad.

Um das zu steigern, müssen Radwege & Co. weiter ausgebaut werden. Fischauer Gasse und Grazer Straße sind nach wie vor ein Graus. Immerhin ist mit der „Radbasisnetzplanung“ der Stadt Bewegung in die Sache gekommen – das ist auch dringend notwendig.