So schnell kann‘s also gehen: Zwei Männer haben sich mit dem Coronavirus infiziert – und mehr als 700 Personen, von denen wohl nicht mehr als eine Handvoll die positiv Getesteten überhaupt persönlich kennt bzw. in deren unmittelbarer Nähe war, sind aufgerufen, sich ebenfalls testen zu lassen.

Die aktuellen Corona-Fälle in der Stadt haben gezeigt, wie rasch die Zahl der potenziell Betroffenen explodieren kann und einzelne Fälle große Kreise ziehen können. Sie haben auch gezeigt, wie eine gute Reaktion der Behörden aussehen kann: Besonnen, ohne Alarmismus, aber mit Tempo und viel Ressourcen hat sich die Stadt daran gemacht, offensiv zu informieren und potenziell Betroffene zu benachrichtigen.

Dass es vom ersten Auftreten der Symptome (Dienstag) bis zur offiziellen Information (Montag) fast eine Woche dauerte, unterstreicht noch etwas: Wie wichtig es ist, dass nicht nur Gemeinden und Behörden, sondern auch Betroffene selbst rasch handeln.