Regionale Themen

Der Grundstein ist gelegt: Immerhin 98 Prozent der Delegierten stärkten Petra Vorderwinkler als neue Bezirksparteiobfrau den Rücken. Ein guter Start, darauf kann man die Arbeit in den nächsten Jahren aufbauen.

Allerdings müssen dafür in den nächsten Monaten auch Schwerpunktthemen für die Region gesetzt werden.

Denn in der letzten Zeit kamen von der roten Bezirksspitze vor allem Statements zu österreichweit relevanten Themen, Positionierungen zu Aufregern im Bezirk Wiener Neustadt blieben eher aus.

Themen gäbe es zur Genüge: Ärztemangel in den Gemeinden, Ostumfahrung, der Tourismus-Wirbel auf der Hohen Wand oder nicht zuletzt die Aufregung um den Domkindergarten in Wiener Neustadt wären nur einige Themen, wo man sich seitens der SPÖ einbringen und Lösungen vorschlagen könnte – was notwenig wäre, um das Profil zu schärfen.