So sicher wie die Transferzeit, kommt in den letzten Jahren auch die Debatte, wie regional ist der Kader des SC? Zu Stronach-Zeiten und in den Jahren danach keine Kategorie, in der Wiener Neustadt dachte. Seit dem Crash, dem 2. Liga-Abstieg und der Übernahme von Rainer Spenger und Co. sehr wohl.

Jung, wild, hungrig, regional waren die Stichworte, mit denen der SC seine Kaderplanung 2020 in erster Linie bewarb. Da kam es nicht überraschend, dass die Präsentation von Osman Bozkurt Wasser auf den Mühlen der Kritiker war. Über die sportliche Qualifikation braucht man beim 35-jährigen gebürtigen Vorarlberger nicht diskutieren, aber jung und regional ist er halt nicht.

Die Diskussion auf diesem einen Transfer aufzuhängen, ist polemisch, da hat Vorstand Spenger recht. Doch es zeigt, wie sehr dieses Thema in der SC-Fangemeinschaft polarisiert. Unterm Strich hat der SC-Kader jetzt schon so viel Lokalkolorit, wie lange nicht – die Transferzeit dauert ja auch noch bis 15. Juli. Ob der regionale Funke überspringt, wird sich erst in der Saison zeigen, können routiniertere Lokalmatadore wie Luka Radulovic oder Matthias Binder tragende Rollen einnehmen? Sind die regionalen Youngster Bankerldrücker oder echte Alternativen?