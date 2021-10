Reifeprüfung für Ortmann

Platz sechs nach neun Runden – der SC Ortmann kann sich nach dem ersten Drittel der 1. Landesliga zufrieden auf die Schulter klopfen. Nur zwei Punkte fehlen, auf die Top-Fünf, die Abstiegssorgen aus dem Herbst 2019 sind graue Erinnerungen.

Und jetzt also auswärts in Scheiblingkirchen. Der Lokalrivale, der Tabellenführer, Angst- und Lieblingsgegner zugleich. Denn bis jetzt ist es Ortmann nicht gelungen, der Mannschaft von Trainer Thomas Husar eine Niederlage zuzufügen. Sollten sie das schaffen, wäre es nicht nur für sie eine Premiere – es wäre für Scheibling‘ auch die erste Pleite in dieser Saison.

Das Süd-Derby ist für Ortmann eine echte Reifeprüfung, ein Unterscheidungsmerkmal zu vielen anderen Vereinen in der Liga – ein Schlüsselspiel, ob Ortmann tatsächlich schon ein Top-Fünf-Team in der 1. Landesliga ist. Ortmann hat Außenseiterchancen – und die gilt es gegen Scheibling‘ zu nutzen.