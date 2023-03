SC Wiener Neustadt: In den Seilen

10 (in Worten: zehn) Spiele kein Sieg. Nur die bevorstehende Strafverifizierung der Bruck-Partie am bevorstehenden Spieltag beendet die Wiener Neustädter Sieglos-Serie. Steigen tatsächlich drei Vereine aus der Regionalliga ab – wonach es aktuell aufgrund des letzten Platzes der Young Violets in der 2. Liga aussieht – ist der Abstieg der Wiener Neustädter besiegelt. Denn 13 Punkte sind einfach zu viel Rückstand, um ihn in neun Runden aufzuholen. Landesliga, ahoi.

Für eine erfolgreiche Saison in der vierthöchsten Leistungsstufe ist es essenziell, dass so schnell wie möglich mit der Personalplanung begonnen wird. Viele (Transfer-)Fehler wurden aufgrund von Zeitproblemen gemacht. Selbst mit dem spekulierten Reichtum der neuen Investoren braucht es eine vernünftige und nachhaltige Personalpolitik, um nach Jahren der sportlichen Misere wieder auf die Beine zu kommen.