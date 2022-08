Schweres Erbe

An den zwei Lichtenegger gab es kein Vorbei, der Weikersdorfer läuft mit seiner Dynamik immer wieder über die Verteidigung, der Pernitzer macht auf der Außenbahn einen starken Job…

Wiener Neustadt bekam beim Regionalliga-Derby in Scheiblingkirchen von den Kickern aus dem eigenen Bezirk im Dress des Gegners die Leviten gelesen. Das schmerzt. Aber es ist aber kein Resultat der letzten drei, vier Transferzeiten – sondern der letzten Jahrzehnte. Lange Zeit baute Wiener Neustadt auf Trainer und Sportdirektoren, die gar nicht wussten, was in Scheiblingkirchen (oder Ortmann oder Gloggnitz oder Breitenau) passiert, wer dort Potenzial für höhere Aufgaben hätte. Dabei hätte zu Bundesliga-Zeiten einmal im Halbjahr ein Blick auf die Partien der eigenen Amateur-Mannschaft gereicht, die regelmäßig von Scheibling‘ bezwungen wurde. Es gilt für den SC, daraus zu lernen, die Regionalität zu forcieren.