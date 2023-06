Ein Ausflug nach Mallorca sorgt in der 1. Klasse Süd für Gesprächsstoff. Meister Berndorf verabschiedete sich übers Wochenende nämlich in den Urlaub. Trainer Albin Kajtezovic und zwei Drittel der Meistermannschaft feierten in Spanien ausgelassen, während eine verstärkte Reserve in Wiesmath ein 3:5 kassierte.

Brisanz hat das Ganze deshalb, weil Wiesmath noch in den Abstiegskampf involviert ist. Der Mallorca-Trip ist charakterlos, meint Felixdorf-Trainer Andreas Zöger. Seine Trainerkollegen sehen die Sache entspannter.

Objektiv betrachtet macht der Berndorfer Meistertrip während der Saison natürlich keinen schlanken Fuß. Wiesmath hätte den Klassenerhalt aber höchstwahrscheinlich auch so geschafft. Die Fleck-Elf ist immerhin die zweitbeste Frühjahresmannschaft.

Jene Teams, die jetzt noch im Abstiegskampf stecken, wie Sollenau, Bad Erlach, Weikersdorf oder Felixdorf haben in den letzten beiden Runden ihr Schicksal selbst in der Hand. Zwei Siege werden reichen.