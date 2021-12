Selbstfindung als Schlüssel

Seidl, Bozkurt, Binder, Sellinger, Tatzer, Nesovic – und jetzt Harrer. Die Liste der Abgänge beim SC Wiener Neustadt ist lang, die Liste der Neuzugänge länger. Die Phrase „kein Stein blieb auf dem anderen“ wäre für das bisherige blau-weiße Transferprogramm noch eine Untertreibung.

Ganz entscheidend für den Erfolg – also in Wiener Neustadts Fall der Klassenerhalt – wird die Selbstfindung sein. Neo-Trainer Zeljko Ristic steht vor der großen Herausforderung aus all den Einzelspielern eine neue Mannschaft zu bauen, denn vom alten Teamgefüge ist jetzt nicht mehr viel übrig.

Das ist schon in einer normalen Vorbereitung und besonders in einer Wintervorbereitung schwer genug – in einer Zeit, in der Corona die Trainingspläne diktiert, wird das ungleich schwerer. Noch dazu kommt die Drucksituation „Abstiegskampf“, die beim Teambuilding auch nicht unbedingt für Partystimmung sorgt.