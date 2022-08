Sicherheit als Antrieb

Klar, Ortmanner Optimisten hatten den Herzensverein ganz vorne auf dem Zettel. Doch vor dem Start gab es dann doch ein paar Fragezeichen. Denn in dieser 1. Landesliga kann höher alles passieren – was die zwei Siege des chronischen Nachzüglers Mannersdorf unterstreicht…

Ortmann hat mit zwei Siegen, einem davon gegen die „Beton-Spezialisten“ aus Ardagger, den idealen Start hingelegt. Damit steht fest, dass Ortmann die nächsten Wochen in höheren Tabellengefilden zu finden sein wird – und genau diese Sicherheit kann und muss der Antrieb für die nächsten Wochen sein. Denn es wird nicht leichter. Mit Gloggnitz kommt am Freitag ein potenzieller neuer Erzrivale ins Piestingtal. Und da müssen die Ortmanner auf der Hut sein: Mit nur einem Punkt aus der Doppelrunde lief für Gloggnitz das verlängerte Wochenende nicht nach Plan. Ein Härtetest, den es zu bestehen gilt, will Ortmann oben dabei sein.