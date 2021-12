Sicherheit für Kinder

Die Entwicklungen im Domkindergarten hatten den Eltern der rund 30 Kinder in den letzten Wochen gewaltige Sorgen bereitet. Wie von der NÖN berichet, wird der Kindergarten von der Kirche nur noch ein Jahr geführt, allerdings verließen schon jetzt Leitung und Pädagogen überraschend die Einrichtung.

Eine sofortige Auflassung kommt aufgrund der gefüllten Kindergärten in der Stadt derzeit nicht in Frage.

Umso wichtiger, dass sich Kirche, Stadt und Land jetzt auf eine Lösung einigen konnten (siehe Seite 13). Mit neuem Personal soll das letzte Jahr im Domkindergarten über die Bühne gebracht werden. Besonders wichtig: Zur Not wurde ein „Sicherheitsnetz“ eingezogen. Bei abermaligen Personalsorgen werden Stadt und Land den Kindergarten übernehmen.

Eine gute Nachricht für Kinder und Eltern, die es in Zeiten wie diesen ohnehin nur selten gibt.