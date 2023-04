Spielzeug fehlt

Jetzt passiert es also doch: Mit dem „Kleinen magischen Laden“ in der Bahngasse verliert die Wiener Neustädter Innenstadt ihr letztes Spielzeuggeschäft. Schon im Vorjahr hatte es einen Hilfeschrei der Betreiberin gegeben, eine Spendenaktion konnte das Geschäft nur kurzzeitig retten.

Innenstadt „Kleiner magischer Laden“ in Wiener Neustädter Bahngasse schließt

Dass es in der gesamten Innenstadt kein Spielzeug mehr zu kaufen gibt, war in den letzten Jahrzehnten undenkbar.

So gab es etwa die Platzhirsche „Spielwaren Holczer“ in der Neunkirchner Straße und das Spielzeuggeschäft von Anton Flor in der Herzog-Leopold-Straße, wo man als Kind sein Taschengeld anbringen konnte.

Bis zum Ende des Kaufhauses Müller in der Wiener Straße gab es zumindest dort noch Lego, Playmobil & Co, aber auch das ist längst vorbei.

Allesamt Kindheitserinnerungen an die Innenstadt, die es jetzt nicht mehr geben wird.