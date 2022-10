Sprachrohr fehlt

Wirklich aufgefallen ist der (ehemalige) SPÖ-Gemeinderat Kanber Demir in den letzten zweieinhalb Jahren nicht. Deswegen dürfte sich die Trauer bei der SPÖ über seinen Abgang in Grenzen halten, wenngleich der Verlust des Mandats selbst schmerzt, weil Demir als „wilder Mandatar“ im Gemeinderat bleibt.

Damit ist amtlich: Nachdem heuer schon SPÖ-Gemeinderätin Amela Bousaki die Stadtpolitik verlassen hat, gibt es im Stadtparlament weder bei ÖVP, SPÖ, Grüne oder FPÖ Politiker mit Migrationshintergrund – was aber wichtig wäre. Denn eigentlich sollte der Gemeinderat einen Querschnitt der Bevölkerung darstellen, was hier aber nicht der Fall ist. Einerseits liegt das an den Parteien selbst, andererseits ist das politische Engagement von Menschen mit Migrationshintergrund in der Stadt überschaubar. Schade, denn das ein oder andere „Sprachrohr“ würde der Gemeindepolitik guttun.