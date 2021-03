Die letzten Wochen waren doch sehr schwierig für die Wirtschaftstreibenden in Wiener Neustadt. Augenscheinlich ist das in der Innenstadt und in den Einkaufszentren gewesen, wo sich nur sehr wenige Einkäufer blicken haben lassen. Die Ausreisetests haben gezeigt, wie eng Stadt und Land miteinander verbunden sind – die ausbleibende Kundschaft aus dem Umland hat doch mehr gefehlt, als sich viele Geschäftsleute gedacht haben.

Wobei sich einige Geschäftsleute gefragt haben, wo in diesen schweren Zeiten die Wiener Neustädter Einkäufer geblieben sind. Mit dem schönen Wetter und den – zumindest an die Bezirksgrenze – verlegten Kontrollen werden sich wieder mehr Einkäufer in der Allzeit Getreue finden. Wobei bei all dem entstandenen wirtschaftlichen Schaden für die Stadt wenigstens die Zahl der Corona-Infizierten in den letzten Tagen deutlich gesunken ist. Ein kleiner Hoffnungsschimmer für Wiener Neustadt, den wir gut gebrauchen können.