Stadt will hoch hinaus

Die Katze ist aus dem Sack: Jahrelang hat die Stadt an dem „Stadtentwicklungsplan 2030“ gefeilt. Am Montag wurden die Eckpfeiler für die Entwiclung der Stadt für die nächsten 15 Jahre präsentiert. Unter dem Motto „Die Stadt für‘s Leben“ soll das Wachstum in die Breite eingedämmt werden, dafür der Wohnbau in die Höhe in der Innenstadt sowie auf bereits verbauten Flächen vorangetrieben werden.

Grundstätzlich ein guter Plan, denn großflächige Wohnhausanlagen gibt es in Wiener Neustadt genug. Vor allem in der Innenstadt will man damit zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, denn die zukünftigen Bewohner sollen auch die angeschlagene Geschäftswelt wieder ankurbeln – wie die „Stadt in der Stadt“ am ehemaligen Leiner-Areal.

Eine große Vision der Stadtregierung, mit gut klingenden Schlagworten – die aber auch in die Realität umgesetzt werden müssen.