Es war bis jetzt nicht der Herbst des SC Katzelsdorf. Drei Punkte aus vier Spielen, nur drei geschossene Tore – der Gebietsliga-Meister ist in der 2. Landesliga noch lange nicht angekommen. Die Trennung von Berkin Gürünlü passt wie die Faust aufs Auge und ist bezeichnend für die aktuelle Misere. Sportlich blieb Gürünlü als Torschützenkönig der Vorsaison mit null Toren hinter den Erwartungen, damit konnten seine disziplinären Schwierigkeiten auch nicht mehr kaschiert werden.

Katzelsdorf steht noch ein stürmischer Herbst bevor, der Verein bekommt die Rechnung dafür präsentiert, dass am Transfermarkt der neuen Herausforderung in der 2. Landesliga Ost nur bedingt Rechnung getragen wurde. Katzelsdorf muss jetzt – ohne seinen Top-Stürmer – ganz eng zusammenrücken, so viele Punkte wie möglich sammeln und schon jetzt den Markt für die Wintertransferzeit sondieren.