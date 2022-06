Top-Lösung für den WNSC

Das Wort „Publikumsliebling“ wird bekanntlich inflationär verwendet – einer, der diesen „Titel“ beim Wiener Neustädter SC zu Recht tragen darf, ist Sargon Duran. Das blau-weiße Publikum rechnete dem Defensivspieler seine harte Arbeit, seine Leidenschaft und seinen Einsatz für den Verein und die Mannschaft hoch an.

Und auch abseits des Platzes punktete Duran mit seiner sympathischen Fannähe. In der Regionalliga werden freilich keine Punkte für Freundlichkeit und gutes Benehmen verteilt, Duran wird an den Ergebnissen am Platz und der Entwicklung seiner Mannschaft gemessen. Und das wird schwer genug, Wiener Neustadt geht in eine sehr schwierige Saison – die fetten Jahre sind (wieder einmal) vorbei. Duran hat bei seinen bisherigen Stationen gezeigt, dass er fachlich gut aufgestellt ist – gemeinsam mit seiner Persönlichkeit sind das gute Zutaten für einen Chefcoach.