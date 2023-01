Trendwende notwendig

Meister, Champions League-Quali, der Himmel voller Geigen. Die Fortuna war 2022 auf Wolke sieben unterwegs. Die größten Erfolge der Vereinsgeschichte, garniert mit der Traumkulisse in der Arena Nova sorgten für ungeahnte Höhen.

Der Liga-Alltag ist für einen amtierenden Meister, der so sehr in der Öffentlichkeit steht, umso härter. Denn jeder Gegner möchte zeigen, dass er das Liga-Schwergewicht ausknocken kann.

Drei Niederlagen in elf Partien sind zwar weit weg von einem Drama – vor allem weil die Leistungen zuversichtlich stimmen. Allerdings braucht es besonders gegen die Top-Teams aus Linz in den Schnittpartien eine Kehrtwende zu dem bisherigen Trend, in Spitzenspielen auszuschütten, sonst wird es mit der Titelverteidigung nichts. Und der Meistertitel samt der Champions League-Quali bleiben eine Erinnerung, die ein Stück in Ferne rückt.