Es war ein kräftiges Lebenszeichen: Zum 25-jährigen Bestehen des Jugend- und Kulturhauses Triebwerk kamen hunderte Jugendliche (und jung Gebliebene) am Wochenende zum „Schlachthof Open Air“. Ein Beweis, dass das Triebwerk neben der kommerziellen „Fortgehszene“ in der Innenstadt noch immer seine Berechtigung hat. Dabei hat sich das Triebwerk in den letzten Jahren geändert. Neben Konzerten stehen längst viele andere Programmpunkte auf der Kulturhausliste: Diskussionsabende vor Wahlen, Kabarett, Workshops, das Medienprojekt „Klette“ und mehr haben Einzug gehalten.

Eines ist dabei natürlich klar: Ohne Subventionen von Land und Stadt (die wurden in den letzten Jahren auch gekürzt) könnte das Triebwerk nicht überleben – dafür ist das Konzept des Jugend- und Kulturhauses aber auch nicht vorgesehen.

Das Triebwerk als Luxus der Stadt? Vielleicht, aber in einer urbanen Stadt wie Wiener Neustadt durchaus mit Berechtigung.