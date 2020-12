Am Anfang ist sie noch ein Blickfang: Erst der Wasserturm, dann die Militärakademie. Danach geht es mit der Schönheit der Grazer Straße jedoch steil bergab, es folgt der „Charme“ der 70er und 80er samt zahlreicher leerstehender Geschäfte. Dazu kommt der Verkehr: Wer am Nachmittag beim Finanzamt in Richtung Hauptplatz vorbei muss, legt oft eine ungewollte Pause ein.

Seit 20 Jahren gibt es immer wieder Ideen, die Straße zu einem „Boulevard“ umzubauen. Von privaten Initiativen, aber auch von der Politik. In letzter Zeit werden die Pläne etwa in Zusammenhang mit der Ostumfahrung genannt. Etwa von ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger – jetzt präsentierte auch die SPÖ ähnliche Pläne (siehe Seite 14). Details zu den bunten Illustrationen mit Radfahrern, Bäumen und spielenden Kindern gibt es aber nicht. Vor allem, wenn es um die Kosten geht, herrscht Schweigen, dabei sind die in Zeiten wie diesen besonders wichtig. Deswegen: Bis aus den bunten Bildern Realität wird, werden noch viele Autos die Grazer Straße hinunterfahren.