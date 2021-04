Für den Verkehr in der Stadt wäre es ein echter Meilenstein: Die geplante Unterführung an der B54. Allerdings lässt das Millionen-Projekt auf sich warten. Kurz vor der Landtagswahl im Jänner 2018 wurde der Umbau präsentiert, drei Jahre später geht an der Bundesstraße noch immer die Schrankenanlage zu.

Jetzt soll es ernst werden: Entsprechende Verträge zwischen Land, Stadt und ÖBB sollen in den nächsten Monaten unter Dach und Fach gebracht werden. Aber auch dann heißt es noch warten, schließlich ist die Bauzeit für die Unterführung mit rund eineinhalb Jahren projektiert.

Dabei wird die Unterführung nicht nur für die Pendler im Süden der Stadt eine enorme Erleichterung bringen. Auch die Einsatzkräfte, wie Rettung und Freiwillige Feuerwehr wünschen sich seit Jahren, dass der Schranken verschwindet. Schließlich wird auf dem Weg zum Einsatz dort oft wertvolle Zeit vergeudet.