Die Pläne für das ehemalige Stadion-Areal klingen vielversprechend: Autofrei soll das „Viertel Grün“ werden, drei Viertel der 50.000 Quadratmeter sollen unverbaut bleiben und einen Park, Spielplätze und viel Begegnungsraum bieten. Das Auto wird laut Bauträgern bei der Planung „unterrangig“ betrachtet – man könne es getrost in der Garage lassen und auf Rad und Bus setzen, wenn man in der Stadt unterwegs ist.

Tatsächlich sind derlei Großprojekte in der Stadt eine große Chance für einen Schritt Richtung aktiver, klimafreundlicher Mobilität: Neue Viertel wie am Stadion-Areal, am Leiner-Areal („Stadt in der Stadt“) oder, in ein paar Jahren, am Krankenhaus-Areal sind prädestiniert, mitten in der Stadt grünen Wohnraum und (weitgehend) autofreies Wohnen zu schaffen.

Gleiches gilt für den steten Zuzug: Jeder Umzug ist eine Gelegenheit, sein Mobilitätsverhalten zu überdenken. Für eine Stadt, die pro Jahr um rund 700 Einwohner wächst, schlummert hier ein gewaltiges Potenzial.