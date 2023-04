Verbot ist legitim

Die Trockenheit in der Region Wiener Neustadt ist bei vielen Thema Nummer 1. Zwar hat es in den letzten Tagen ein bisschen geregnet, aber Gartenbesitzer haben es bei Arbeiten am Ostermontag bereits gemerkt: wirklich viel war es nicht.

Für die Badesaison wird die Trockenheit heuer starke Auswirkungen haben: im Fischauer Thermalbad blickt man aufgrund versiegender Quellen dem zweiten Problemsommer hintereinander entgegen. Dass die Quellen so viel Wasser geben, dass ein normaler Badebetrieb möglich ist, scheint unmöglich.

Viel schlimmer ist die Situation am Achtersee, wo die Badesaison mit dem Betretungsverbot seitens der Stadt gar nicht erst eingeläutet wird. Wer sich dort in den letzten Wochen umgesehen hat, versteht auch, warum: Abhänge und Schlamm machen das Areal „un-badebar“. Dass sich die Stadt hier im Falle eines Unglücks und Haftung schützt, ist legitim.