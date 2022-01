Verlust für den Verein

Egal, wer der Cheftrainer der „Ersten“ war – das beste Training hätte in den letzten zwei Jahren beim Wiener Neustädter SC Stefan Valenka gemacht. Das sahen etliche Spieler so, die sowohl in den Genuss des Trainings in der Ostliga-Mannschaft als auch in der Gebietsliga-Truppe kamen. Und auch menschlich hatte er bei seinen (Ex-)Schützlingen immer einen Platz im Herzen.

Sein Abschied ist für den WNSC ein herber Verlust. Valenka war im Wiener Neustädter Fußball eine absolute Institution, prägte beim Verein ganze Kicker-Generationen. Es wird nicht lange dauern, bis sein Handy läutet und sich ein anderer Verein seine Dienste sichern wird.

Wiener Neustadt und die Trainer-Frage bei der Zweier-Mannschaft – eine schwierige Beziehung. Dabei wäre hier eine gute, nachhaltige Lösung für die Brücke zwischen Nachwuchs und Kampfmannschaft essenziell für den gesamten Erfolg.