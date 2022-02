Bei einem Blick auf die bisherigen Testspielergebnisse des SC Wiener Neustadt liegt der Schlager von Reinhard Fendrich in der Luft – „Viel schöner ist das G‘fühl“. Denn auch wenn es für die bisherigen drei Siege in den drei Partien keine zählbaren Punkte in irgendeiner Tabelle gibt, fühlt sich so ein 2:0 über den g‘standenen 2. Liga-Klub Horn doch deutlich besser an, als von einem Gebietsligisten aus Bad Fischau-Brunn gedemütigt zu werden, wie in der Sommervorbereitung vor einem Jahr.

Und auch wenn man die Ergebnisse nicht überbewerten darf: Wiener Neustadt braucht positive Erlebnisse, braucht Erfolge – und wenn es auch nur in einem Testspiel ist. Das tut dem Selbstvertrauen gut. Und genau das braucht Wiener Neustadt für die kommenden Aufgaben. Das Frühjahr wird hart genug. Wiener Neustadt kann mit einer Top-Vorbereitung schon einen wichtigen Grundstein legen.