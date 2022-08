Vielseitig wie die Stadt

Aus der Corona-Not im Jahr 2020 geboren, hat sich der „Wiener Neustädter Kultursommer“ auch in seiner dritten Auflage voll und ganz etabliert. Kleine Bühnen in der Innenstadt, lokale Künstler und nettes Ambiente lockten in der ersten Kultursommer-Hälfte zahlreiche Besucher an. Dazu war der Wettergott der Veranstaltungsreihe heuer sehr gnädig. Ein Geheimnis der Erfolgs ist sicher auch der Mix: Vom Jazz-Konzert über Open Air-Kino bis hin zu Lesungen und Musicals sowie zur Stadtrundfahrt mit Wiener Neustädter Politikern ist alles dabei.

Auch die zweite Hälfte im August macht Lust auf mehr: Unter anderem spielt das Neukloster-Theater in den Stadtvierteln auf, für die Freunde der härteren Musik gibt‘s das Metal Open-Air im Bürgermeistergarten, wo auch noch drei Filme unter freiem Himmel warten. Ein vielseitiges Programm für eine vielseitig Stadt!