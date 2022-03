Virus zeigt Probleme auf

Dass die Pandemie nicht wie von vielen geglaubt vorüber ist, zeigt sich im Wiener Neustädter Krankenhaus. Zwar gibt es aktuell keinen Covid-Patienten auf der Intensivstation und auch die Patienten auf der Normalstation – rund 20 – halten sich in Grenzen. Allerdings hat das Virus jetzt große Teile des Personals selbst erwischt, was wie in jedem anderen Unternehmen auch zu Problemen führt.

Dabei zeigt das Virus auf, dass es in punkto Personal offensichtlich Verbesserungsmöglichkeiten gibt.

Das große Problem: Eine rasche Lösung ist derzeit nicht in Sicht. Denn mehr Personal ist nicht von einem auf den anderen Tag zu bekommen und das Virus wird uns sicher noch länger beschäftigen.

Die gesetzten Maßnahmen, nämlich planbare Eingriffe zu verschieben, um das verbliebene Personal zu entlasten, ist sicher nicht die beste Lösung — aber kurzfristig die einzig machbare.