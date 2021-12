Vorbild für die Jungen

Austria, Sturm oder doch vielleicht das Ausland? Als Manuel Seidl in Mattersburg Partie um Partie aufzeigte, überschlug sich die Gerüchteküche, wo der gebürtige Kirchschlager seinen nächsten Karriereschritt machen würde. Nur eine Frage der Zeit, bis er wirklich abhebt, vielleicht auch Nationalteam spielt…

Doch der Verletzungsteufel hatte andere Pläne mit Seidl – was er aber zu einem seiner größten Erfolge ummünzte, immer Rückschläge wegzustecken und zurückzukommen. Die rund 200 Partien in der Bundesliga sind beachtlich, doch sein Wille, wieder aufzustehen, ist das, was ihn zu einem Vorbild für viele andere Kicker – und besonders die Jungen – macht.

Seidl feierte auch noch einen letzten großen entscheidenden Sieg über seine Verletzungen: Er beendet seine Karriere aufrecht, auf zwei Beinen – genug andere mussten die Schuhe auf der Trage an den Nagel hängen…