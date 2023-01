Wahlkampf ohne Themen

Der Endspurt im Wahlkampf ist unübersehbar: Gefühlt halb Wiener Neustadt ist mit Plakaten zugekleistert, kaum eine Kreuzung, an der einem nicht von einem Politiker ins Autofenster geschaut wird.

Ansonsten ist der Wahlkampf im Bezirk Wiener Neustadt ungewöhnlich ruhig verlaufen. Keine der Parteien hat es geschafft, mit einem Thema für Gesprächsstoff in der Bevölkerung zu sorgen. Dabei gäbe es deren genug: Verkehr (etwa Ostumfahrung), Ärztemangel (zu wenig Kassenverträge), Wasserknappheit (ausgetrocknete Seen) oder Sicherheit (etwa am Bahnhof) waren in den letzten Wochen kein Thema, geschweige denn gab es darüber Debatten zwischen den Parteien oder wurden neue Lösungswege präsentiert.

Was schade ist, schließlich würde das helfen, sich am Wahltag für eine Partei zu entscheiden – mehr als so manches Lächeln auf einem Wahlplakat.