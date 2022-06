Wendung zum besseren

Wild waren die Gerüchte und Spekulationen, die sich um den Wiener Neustädter SC rankten. Von der Vereinsschließung bis zu einem Rückzug in die Gebietsliga war alles dabei. Am Ende wird – traditionell – nicht so heiß gegessen, wie noch in der Gerüchteküche gekocht wird. Der Wiener Neustädter SC ist auf einem guten Weg, eine krisensichere Regionalliga-Saison zu absolvieren. Das zeigt sich auch am Transfermarkt – der große Umbruch, den es in den letzten zehn, 15 Jahren nahezu jede Sommerübertrittszeit gegeben hat, bleibt heuer aus. Logisch, dass es bei einem großen Kader Veränderungen gibt, allerdings halten die sich im Rahmen und sind durchaus vereinbar mit der bitterlich herbeigesehnten Kontinuität.

Die Chancen stehen gut, dass Neo-Trainer Sargon Duran nicht sehr viel Zeit dafür verwenden muss, um aus 15 neuen Spielern eine Mannschaft zu formen – wie seine Vorgänger.