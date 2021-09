Die nächsten Gemeinderatswahlen finden zwar erst 2025 statt, trotzdem steht für ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger fest, dass er wieder antritt. Das verkündete er im exklusiven NÖN-Interview (siehe Seite 10/11). Diese Entscheidung kommt nicht überraschend. Denn die politische Konkurrenz hält sich in der Stadt in Grenzen. Die SPÖ wird sich mit ihrem – intern nicht unumstrittenen – ÖVP-Kuschelkurs schwer tun, an alte Stärken anzuschließen. Bei der FPÖ ist Bürgermeister-Stellvertreter Michael Schnedlitz – mittlerweile Bundesgeneralsekretär – bei weitem nicht mehr so oft in Wiener Neustadt zu sehen wie früher.

Die Grünen können Klaus Schneeberger mit Themen wie Ostumfahrung oder Baumschutz zwar merklich ärgern, ihn aber nicht in Bedrängnis bringen.

Deswegen ist die Entscheidung des Stadtchefs – immerhin schon 71 Jahre alt – nochmal anzutreten, logisch. Auch der ÖVP-interne Wettkampf um seine Nachfolge ist damit verschoben.