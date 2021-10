Viele Jahre hat Harald Scherz mit seiner Frau Irene und seinem Sohn Florian die Geschicke des „Theater im Neukloster“ geführt.

Die Nachricht seines Todes am Wochenende hat nicht nur in der Kulturszene, sondern weit darüber hinaus große Bestürzung ausgelöst. Kein Wunder, schließlich sind die Theatermacher seit 1978 in Wiener Neustadt aktiv und das höchst erfolgreich. Mit vielen Eigenproduktionen – etwa mit „Maximilian“ anlässlich der Landesausstellung – und ebensovielen Schauspielern aus der Region, haben sie sich in den letzten Jahrzehnten einen Namen gemacht.

Die Produktionen erfreuen nicht nur das Publikum, sondern geben auch vielen Jugendlichen die Chance, zum ersten Mal auf der Bühne zu stehen.

Der Tod des Theatermachers ist für die Stadt ein schmerzlicher Verlust. Das Wirken von Harald Scherz wird mit dem Fortbestand des „Theater im Neukloster“ aber auch weiterhin bestehen.