Man darf gespannt sein, wie sich das neue Polizeigesetz auf die Innenstadt auswirken wird. Dass die Polizei das Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen jetzt auch durchsetzen kann, ist jedenfalls zu befürworten. Denn der Zustand in den Fußgängerzonen, vor allem in der Wiener Straße rund um den Spar-Markt, ist in den letzten Jahren außer Kontrolle geraten.

Mehrmals wöchentlich gibt es dort Polizeieinsätze, weil es oft zu Turbulenzen innerhalb der Szene kommt. Dass die Geschäftsleute darüber nicht erfreut sind, ist nicht verwunderlich. Erstens ist es nicht geschäftsfördernd, zweitens wurden auch sie in den letzten Monaten oftmals Opfer von Diebstählen. Einige haben deswegen auch schon den Weg ins Rathaus gesucht und um Hilfe gebeten – bisher ohne Erfolg. Ob sich das Problem mit dem Gesetz löst, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Denn die Betroffenen werden sich nicht ohne weiteres von ihrem Lieblingsplatzerl vertreiben lassen – viel zu verlieren haben sie nicht.