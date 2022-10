Wochen der Entscheidung

Die Liebe zum SC Wiener Neustadt wurde für viele Fans am Freitag auf eine harte Probe gestellt. In so einer Unform haben die Zuschauer ihren Verein schon länger nicht gesehen. Die zarte Euphorie der vergangenen Wochen, die sieben Punkte aus vier Spielen eine gefühlt weit entfernte Erinnerung…

Für Wiener Neustadt stehen jetzt ganz entscheidende Wochen bevor. Das rettende Ufer ist nicht weit weg – damit das aber auch in der Winterpause so bleibt und potenzielle Verstärkungen am Transfermarkt überhaupt irgendeinen Sinn ergeben bzw. rechtzufertigen sind, müssen jetzt dringend Punkte her. Am besten schon jetzt gegen Mauerwerk, gegen Schlusslicht Krems ist ein Sieg fast schon Pflicht.

Wiener Neustadt muss sich aber im vierten Jahr der Regionalliga-Zugehörigkeit die Frage gefallen lassen, wie lange der chronische Abstiegskampf noch gut gehen kann…