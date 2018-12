Die Marschrichtung für die Wiener Neustädter Innenstadt in den nächsten Jahren ist klar: Das Thema Wohnraum wird eine zentrale Rolle spielen, in der Innenstadt sollen in Zukunft mehr Menschen wohnen und so für eine Belebung sorgen.

Was einerseits nicht so leicht umzusetzen ist, schließlich ist man hier seitens der Stadtführung vielfach auf die Initiativen von Hausbesitzern angewiesen, die – etwa mit dem Ausbau von Dachböden – Wohnraum schaffen können.

Andererseits müssen die Bedingungen in der Innenstadt auch wohnbarer werden. Derzeit lassen hohe Mieten sowie die oft minutenlange Suche nach einem Parkplatz viele Innenstadt-Bewohner verzweifeln.

Dazu kommt, dass auch die immer mehr werdenden Veranstaltungen samt der dazugehörigen Lärmentwicklung nicht jedermanns Sache sind.

Hier gilt es einen Spagat zu schaffen, der sowohl mehr Einkäufer als auch mehr Bewohner in die Wiener Neustädter Innenstadt kommen lässt.