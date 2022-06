Wunsch nach Kontinuität

Kleines Ratespiel am Rande: Wer war der letzte Trainer, der beim Wiener Neustädter SC zwei Sommervorbereitungen machen durfte? Wissen Sie es?

Wenn sie auf Heimo Pfeifenberger getippt haben, dann lagen sie richtig. Das ist mittlerweile genau acht Jahre her, Wiener Neustadt damals noch ein Bundesligist.

Mittlerweile ist viel Wasser die Fischa hinuntergelaufen – Wiener Neustadt hat mittlerweile auch in der Regionalliga innerhalb von drei Jahren fünf Trainer durchgebracht, Interimstrainer Heinz Griesmayer nicht mitgerechnet.

Was es braucht, ist Kontinuität auf der Trainerbank – eine erfolgreiche Entwicklung funktioniert nur über Konstanz. Da darf man auch einmal den Blick zum Liga-Konkurrent Scheiblingkirchen in spe richten. Dort ist 2014 Thomas Husar Trainer – und der Verein feierte in den letzten fünf Jahren zwei Meistertitel…