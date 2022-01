Zu früh für Gratulationen

Wieder mal steht die Fortuna vor dem ganz großen Wurf. Ein Sieg am Sonntag in Linz und der Titelkampf wird allenfalls noch zum Zweikampf zwischen den Wiener Neustädtern und Rekordmeister Stella Rossa. Den vermeintlich größten Konkurrenten, Titelverteidiger Diamant Linz, würden Marco Meitz und Co. im Falle eines Sieges um fünf Punkte distanzieren.

Ein Selbstläufer wäre der Meistertitel auch dann nicht. Zu schmerzhaft sind die Erfahrungen, die die Glücksritter mit voreiligen Gratulationen in den letzten Jahren machten. Seit dem Bundesliga-Aufstieg 2014 war der Fortuna immer mehr zuzutrauen, als das, was im Endeffekt herausschaute. Schon in der Vorsaison war Anfang Jänner nicht vorstellbar, dass die Fortuna am Ende nicht den Titel holt. Heuer ist die Situation ähnlich, für Glückwünsche ist es daher noch zu früh. Das hat die Fortuna aus der Vergangenheit gelernt.