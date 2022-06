Zurück an den Start

Der Kreislauf des Fußballer-Lebens schließt sich: Knapp 15 Jahre ist es her, als Krumbach sich mit vielen Jungen mit Potenzial und drei, vier punktuellen Verstärkungen anschickte, Meister in der 2. Klasse zu werden. 2010 gelang es unter Trainer Willi Hatzl – jetzt, 2022 sind die Krumbacher wieder zurück am Start. Dazwischen lagen erfolgreiche Jahre in der 1. Klasse und sogar ein kurzer Abstecher in die Gebietsliga.

Der Abstieg für den USC Krumbach ist aber alles, nur kein Weltuntergang: Denn wieder scharrt eine junge Krumbacher Generation in den Startlöchern – und mit gezielten Verstärkungen kann auch schon in der nächsten Saison mit Krumbach als Geheimfavorit für den Titel gerechnet werden. Krumbach hat das Maximum aus seiner goldenen Fußballer-Generation im vergangenen Jahrzehnt gemacht. Jetzt ist es an den nächsten Jahrgängen, es ihren Vorgängern gleich zu tun.