In 17 Jahren diente das LAZ Industrieviertel 104 Spielern als Sprungbrett in die Akademien. Mit Florian Grillitsch und Richard Strebinger brachte das LAZ zwei Nationalspieler hervor. Auch wenn die großen Karrieren nur mit dem Ehrgeiz der Sportler möglich sind, trägt das LAZ seinen Teil bei.

Dass Regionsleiter Klaus Hammer vom LASK abgeworben wird, ist ebenfalls eine Anerkennung. Das LAZ ist ein funktionierendes Gefüge. Große Änderungen sind für den neuen Leiter nicht notwendig. Wünschenswert wäre allerdings eine richtige Zusammenarbeit mit dem SC Wiener Neustadt. In der Vergangenheit mussten die Talente zwischen SC und LAZ wählen. Hier müsste der SC über seinen Schatten springen, denn das LAZ „produziert“ in erster Linie für die Akademie St. Pölten. Die größten Talente sind beim SC aber ohnehin kaum zu halten. Beispiel: Enes Tepecik verließ den SC, um auch für das LAZ spielen zu dürfen. Nun ist er der beste U15-Spieler der AKA St. Pölten.

In Wahrheit geht es um die optimale Förderung der Kinder, diese wäre mit dem Know how des LAZ und des SC nahezu optimal. Mehr prominente Kicker aus der Region würden langfristig eine neue Fußball-Begeisterung bewirken. Von dieser würde der SC profitieren.

Und wegen der Sache mit der Talenteausbildung für St. Pölten: Eine Rückkehr zu den Wurzeln muss ja keines der Talente kategorisch ausschließen.