Die Stadtregierung greift zwei heiße Eisen an. Zum einen die Begegnungszone in der Brodtischgasse – die erste in Wiener Neustadt. Heiß deswegen, weil die Begegnungszone nicht bei allen Anrainern und Geschäftsleuten auf Gegenliebe stößt. Ob das Konzept funktionert, wird man schon im nächsten Jahr sehen.

Baustart Neustädter Brodtischgasse wird bis April 2024 zur Begegnungszone

Ferner in der Zukunft liegt das zweite heiße Eisen. Der Umbau des Wiener Neustädter Rathauses wird wohl noch einige Jahre auf sich warten lassen. Was vor allem an den umfassenden Planungen im Vorfeld liegt. Denn schon der „gewöhnliche Häuslbauer“ weiß: Ein altes Haus umbauen ist immer heikel, da tauchen oft noch viele Schwierigkeiten auf, die man im Vorfeld nicht auf dem Radar hat. Deswegen gilt hier, dass ein gutes Konzept bzw. eine gute Planung die halbe Miete sein wird.

Unbestritten ist, dass die Generalsanierung höchst notwenig ist.