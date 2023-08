Zwei Wege, ein Ziel

Die beiden Werdegänge sind komplett unterschiedlich. Die beiden Karrieren verlaufen aber ziemlich parallel. Die Rede ist von Mathias Seiser und Timo Hammarberg. Beides Beachvolleyballer. Beide bei der EM in Wien dabei. Für beide ist es ein Highlight in ihrer Laufbahn.

Hammarbergs Weg an die Weltspitze verlief bisher wie am Reißbrett, nahezu perfekt – Gold und Bronze bei Nachwuchs-EMs machen ihn zur heißesten heimischen Aktie, geht die Entwicklung im gleichen Tempo weiter, dann kann er mit Tim Berger bald auch bei EMs, WMs oder Olympia um Medaillen spielen. In Wien ist es dafür noch zu früh. Schon das Überstehen der Gruppenphase wäre eine kleine Sensation.

Ähnliches gilt für Mathias Seiser, der erst am Wochenende ins EM-Feld aufrückte. Der Bad Fischauer entdeckte erst im Teenager-Alter die Liebe zum Beachvolleyball. Eine Karriere als Profi? Damals noch weit entfernt. Mittlerweile Realität. Zwei Wege, die beide zur EM nach Wien führten.