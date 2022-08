Zwei wichtige Wochen

Auswärts beim aufgezuckerten Aufsteiger, daheim gegen den Liga-Krösus – dass Wiener Neustadt nach zwei Runden null Punkte am Konto hat, schaut nicht gut aus, darf aber angesichts der ersten beiden Gegner aus Scheiblingkirchen und Stripfing nicht überbewertet werden.

Das erste wirklich wichtige Spiel steigt diesen Freitag. Auswärts gegen die ebenfalls noch punktelosen Traiskirchner muss zumindest ein Punkt her. Unserie hin oder her. Und eine Woche später zu Hause gegen Donaufeld (die auch im hinteren Drittel zu erwarten sind) muss spätestens dann der erste Sieg her.

Vier Punkte aus den nächsten beiden Spielen – dann kann Wiener Neustadt mit leichterem Gepäck den restlichen Herbst bespielen. Denn wenn es beim aktuellen „Kontostand“ bleibt, Neustadt weiter auf Zählbares warten muss, beginnt sich die Negativspirale – wieder – zu drehen…