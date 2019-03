Der Countdown zur Eröffnung der Landesausstellung geht in die Zielgerade: Am Wochenende geht es endlich los, bis in den Herbst werden Stadt und die Region um Wiener Neustadt zum kulturellen Mittelpunkt des Landes Niederösterreich.

Die Erwartungen von Politik, Wirtschaft und Tourismusverantwortlichen sind enorm hoch: Sie hoffen auf hunderttausende Besucher, von dem das kleine Beisl in der Innenstadt genauso profitieren soll wie ein Ausflugsziel in der Buckligen Welt. Und die Vorzeichen stehen gut, dass die Träume in Erfüllung gehen.

Denn dass die Landesschau zu bewegen weiß, hat sie bereits in den letzten Monaten gezeigt: Von der Sampler-Schallplatte über Sticker-Sammelheft, Schmuck und Schoko-Taler – im Sog der Landesausstellung sind viele Projekte entstanden, die es sonst so nicht gegeben hätte. Jetzt heißt es: Hingehen, anschauen, staunen, genießen, sich bewegen lassen. Eine Landesausstellung in der eigenen Stadt gibt es schließlich nicht alle Tage.