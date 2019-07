Noch ist die Stadt Wiener Neustadt für Familien nicht unbedingt der Zielort Nummer 1, wenn es ums Baden geht. Wie an dieser Stelle schon einmal geschrieben, gibt es viele „Fremdbader“, die etwa ins Pöttschinger Bad ausweichen, das für Kinder mit Rutsche und Sprungturm besondere Anziehungskraft hat.

Das Akademiebad hat zwar in den letzten Jahren an Attraktivität gewonnen – ein richtiges Family-Bad (besonders für Jugendliche) ist es aber noch nicht.

Immerhin gibt es aber zwei Bade-Lichtblicke für die Stadt: Zum einen eröffnet am Achtersee am Wochenende der Beach Club, der dort neben guter Laune auch Gastro und – besonders wichtig für das Areal – ein WC bereitstellt.

Zum anderen beginnen in wenigen Wochen die Bauarbeiten für ein Freibecken im Aqua Nova. Was zur Folge hat, dass die Wiener Neustädter im nächsten Sommer drei Bademöglichkeiten in der Stadt vorfinden – „fremdbaden“ ist dann nicht mehr notwendig.