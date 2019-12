Lichtenwörth, Bad Fischau-Brunn, Theresienfeld oder Markt Piesting – um nur vier Gemeinden im Bezirk aufzuzählen, in denen sich in den letzten Wochen Bürgerlisten für die Gemeinderatswahl formiert haben.

Das Motiv für die Gründung einer Bürgerliste sind oft Entwicklungen in der Gemeinde, mit denen die Menschen unzufrieden sind und die sie auch selbst ändern wollen – was löblich ist.

Für den Wähler ist es aber schwierig, sich für eine Bürgerliste zu entscheiden, vor allem, wenn sie so kurz vor der Wahl aus der Taufe gehoben wird. Denn oft ist nur schwer abzuschätzen, ob der Elan, der wenigen Wochen vor dem Wahltag versprüht wird, auch die nächsten Jahre anhalten wird.

Fix ist: Mit den Bürgerlisten wird in den betroffenen Gemeinden einiges an Spannung in die Gemeinderatswahl gebracht – wahrscheinlich mehr als so manchem amtierenden Bürgermeister lieb ist, wenn man etwa an Fischau oder Lichtenwörth denkt.