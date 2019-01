Wiener Neustadt ist für vieles bekannt, für eines aber (bisher) mit Sicherheit nicht: Die kulinarische Gastfreundschaft an Sonntagen. Denn viele Restaurants haben in der Bezirkshauptstadt am Sonntag geschlossen – zum Familienessen fahren Herr und Frau Neustädter deswegen gerne in die umliegenden Gemeinden. Ob zum Puchegger-Wirt in Winzendorf, zum Steinfeldwirt Jeitler in Weikersdorf oder zum Kupfer-Dachl in Eichbüchl, um nur einige zu nennen – auf dem Land findet sich bald etwas.

Dass das Traditionswirtshaus Weißes Rössel am Wiener Neustädter Hauptplatz mit dem Schwung der Landesausstellung jetzt den „Sonntags-Versuch“ wagen will, ist gut. Vielleicht gibt es ja dann auch ein paar andere Gaststätten, vor allem in der Wiener Neustädter Innenstadt, die nachziehen. Unmöglich ist es nicht: Dass das Sonntagsgeschäft funktionieren kann, beweisen unter anderem Hartig‘s Domheuriger oder das griechische Restaurant Olymp seit Jahren.