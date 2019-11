Auch nach 13 Runden hielt der SC Radio Winkler in der Herbstmeisterschaft 1974 der Nationalliga den ausgezeichneten 3. Tabellenplatz. Allerdings stand in der vorletzten Runde am 16.November 1974 das schwere Auswärtsspiel beim Tabellenführer GAK in Graz auf dem Programm. Mit einem Remis wäre man im Neustädter Lager hoch zufrieden gewesen. Aber es kam anders. Der SC kassierte vor 5.000 Zuschauern eine 0:4 Pleite. Es war die höchste Niederlage seit 15 Monaten.

Aber die Partie begann denkbar schlecht. Als Hans Horvath das Leder an der Strafraumgrenze an die Hand sprang, gab es einen überharten Elfmeter, der das 0:1 bedeutete. Die Neustädter erholten sich von diesem Schock nur langsam. Ein zweiter sehr harter Elfmeter nach einem Foul von Wograndl brachte mit dem 0:2 die Vorentscheidung. Der GAK spielte groß auf und kam zu einem 4:0-Erfolg. SC-Trainer Sepp Schneider: „Zwei harte Elfmeter waren einfach zu viel.“

Eine Woche später, am 23. November 1974 , spielte der SC daheim gegen den Tabellenfünften Dornbirn. Die Neustädter bewiesen gegen die spielstarken Vorarlberger einen Leistungsanstieg und siegten vor 3.000 Zuschauern 2:1 und rückten wieder auf den 3. Tabellenplatz vor.

Die SC-Abwehr zeigte gegen die sehr starken Gäste eine hervorragende Leistung. Aber dem SC gelang das 1:0. Hans legte ideal zu Ferschitz, der zum 1:0 einköpfelte. Nach der Pause bewahrte Herbert Feurer den SC gegen die überlegenen Dornbirner vor einem Rückstand. Aber Toni Wustinger entschied mit einem Prachtschuss aus neun Metern die Partie.

Trainer Sepp Schneider: „Es war ein hart erkämpfter Sieg gegen einen spielstarken Gegner.“