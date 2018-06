Zum ersten Mal spielte der SC in der Saison 1950/51 in der Staatsliga A. Es war ein beinharter Kampf um den Aufstieg zwischen dem SC, Austria Graz und Siegendorf. Neustadt hatte schließlich durch Siege gegen Austria Graz (1:0) und Siegendorf (7:2, 1:0) die Nase voran. Das zweite Spiel gegen Austria Graz ging 2:4 verloren. Siegendorf rettete mit einem 2:2 gegen Austria Graz dem SC den Aufstieg.

Leider durfte der SC nur eine Saison Höhenluft schnuppern. Trotz hervorragender Leistungen stieg die Elf 1951 als Tabellenvorletzter ab.

Der nächste Angriff auf die Staatsliga erfolgte 1959 in der B-Liga. In einem überzeugenden Durchmarsch holte sich die SC-Elf mit acht Punkten Vorsprung den Meistertitel der B-Liga. Der Neustädter SC spielte wieder in der Staatsliga. Diesmal konnte die Elf die Zugehörigkeit zur obersten Spielklasse halten. Nach drei Jahren kam allerdings der Abstieg in die B-Liga.

Aber bereits ein Jahr später waren die Neustädter wieder oben. In einem dramatischen Dreikampf mit Elektra und Krems gelang dem SC Neustadt hauchdünn der Meistertitel 1963 der B-Liga und der Aufstieg in die Staatsliga, die dann in Nationalliga umbenannt wurde. Nach vier Jahren kam das Ende. Der SC stieg 1967 als Tabellenvorletzter ab.

Erst nach 42 Jahren (2009) gelang der Wiederaufstieg. Sponsor Stronach gründete den FC Magna Wiener Neustadt mithilfe der Lizenz von Schwanenstadt. Nach dem Meistertitel in der ADEG 1. Liga spielte man als SC Wiener Neustadt in der Saison 2009/2010 in der tipp3-Bundesliga und stieg 2015 ab. Leider bleiben heuer die Hoffnungen auf einen Wiederaufstieg unerfüllt.