Fassungslosigkeit. Tränen. Innere Leere. Als mich am Donnerstagnachmittag die Nachricht von Deinem Tod erreichte, ging es mir wie so vielen Deiner Freunde: Ich konnte es einfach nicht glauben. Der Pepi ist tot – nein, das kann nicht sein, das gibt es nicht! Das Unfassbare zu fassen, ein schwieriges Unterfangen, ein bestimmt langer Prozess.

Das erste Mal haben sich unsere Wege Ende der 1980er Jahre gekreuzt: Ich war Jungreporter bei den „Wiener Neustädter Nachrichten“, Du stellvertretender Kommandant bei der Wiener Neustädter Feuerwehr. Ich wollte eine Reportage über den Feuerwehr-Alltag machen, Du warst sofort Feuer und Flamme von der Idee. Sympathie auf den ersten Blick und die erste Ausfahrt gleich ein schwerer LKW-Unfall auf der Autobahnauffahrt West.

Presseteam d. FF Wr. Neustadt Josef Bugnar

Ich war stolz auf mein Ergebnis. Und es hat mir schließlich mitunter auch dazu verholfen, dass ich wenig später zur „Wiener Neustädter NÖN“ wechseln durfte. Unser Kontakt wurde berufsbedingt intensiver und bald entstand daraus eine echte Freundschaft. Egal, mit welcher Bitte man zu Dir kam, du hast stets versucht, sie zu erfüllen. Du warst der hilfsbereiteste Mensch, den ich kannte, habe ich immer gesagt. Ein Urteil, das viele mit mir teilten, wie Dein großer Freundeskreis bewies.

Egal ob Hausübersiedelung, das Auto abgeschleppt werden musste oder irgendeine andere Hilfe benötigt wurde – ein „Nein“ gab es bei Dir nicht, Du warst stets zur Stelle. Eben ein echter Freund.

Und auch wenn sich unsere beruflichen Wege mit meinem Engagement in Neunkirchen vor 16 Jahren trennten, unsere Freundschaft blieb bestehen. Und sie war mehr als Whatsapp-Blödeleien oder ein paar kurze Telefonate. Gerne und mit einem Lächeln erinnere ich mich an die legendären Ausfahrten ins Steakhaus nach Sopron, gemütlichen Grillabende zu Hause, Weihnachtsfeiern, Ballnächte oder gesellige Geburtstagsfeiern. Apropos: Dein holzgeschnitzter Florian, den Du mir zum 40er geschenkt hast, wacht noch immer in unserem Haus, wird uns jetzt noch mehr beschützen und noch mehr Bedeutung haben.

Auch wir, unser Freundeskreis, bei dem Du gerne dabei warst und der sich regelmäßig traf, wollten Dich beschützen, Dir im Kampf gegen Deine Krankheit helfen. Wir haben es oft versucht. Wir waren dabei auch vehement und haben Dir versichert, wie wertvoll Du uns als Mensch bist, egal, was passieren mag. Leider am Ende vergeblich. Und leider hattest Du am Schluss offenbar auch nicht mehr die Kraft, um dagegen anzukämpfen.

So bleiben die schönen Erinnerungen, die uns miteinander verbinden. Eine, an die ich besonders oft denke, möchte ich noch kurz erzählen, weil sie eigentlich alles beschreibt, das Du gewesen bist: Ein Kollege aus dem Neunkirchner Bezirk und ich waren im Vorjahr auf einem Seminar in St. Pölten. Damit wir nur mit einem Auto fahren mussten, hatte dieser sein Auto am Sorelle Ramonda-Parkplatz abgestellt. Der Tag wurde länger als geplant und als wir zurückkehrten, war der Parkplatz von einer unüberwindbaren Schrankenanlage versperrt. Wir waren verloren. Dachten wir zumindest. Bis ich den Schlüsselzylinder am Schranken entdeckte. Es war schon finster, aber ein kurzer Anruf bei Dir genügte und fünf Minuten später warst Du vor Ort. Mit einem großen Grinser im Gesicht und dem Notschlüssel in der Hand hast Du uns wieder einmal aus der Patsche geholfen. So war er, der Pepi.

Zumindest ein kleiner Trost: Diese Erinnerungen werden weiterleben. Zu früh bist Du gegangen, ich kann’s noch immer nicht glauben. Leb wohl, mein Freund!